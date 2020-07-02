Благовещенск, , 09:01 — REGNUM В Амурской области пьяный угрожал пневматическим пистолетом сотруднику полиции. Уголовное дело в отношении него передано в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Следствием установлено, что сотрудник полиции оформлял материалы в отношении родственника обвиняемого за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Пьяный мужчина направил в голову инспектора пневматический пистолет, похожий на пистолет Макарова.

Обвиняемому по ч. 1 ст. 318 УК РФ — угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей — грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, напавший на дорожных полицейских заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен, а в ведомстве ведётся проверка, писало 30 июня РЕН-ТВ.