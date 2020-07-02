Иркутск, 2 июля 2020, 09:00 — REGNUM По Иркутской области на сегодня, 2 июля, передано оперативное предупреждение в связи с непогодой.
Как сообщает региональное ГУ МС РФ, 3−5 июля местами в Приангарье ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов, а3 июля днём не исключены грозы.
Как уже сообщало ИА REGNUM, только накануне, 1 июля грозы стали причиной 55 природных очагов в Приангарье.
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