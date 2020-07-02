Ульяновск, , 08:50 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД по региону. Ему инкриминируют получение взятки, сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным правоохранителей, утром 18 июня 2020 года фигурант уголовного дела получил от жительницы Ульяновска 5 тыс. рублей взятки. Следствие считает, что деньги предназначались за непривлечение к административной ответственности за движение на машине по «встречке» по дороге с односторонним движением.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»). Дело ушло в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске депутаты отметили рост популярности среди молодёжи дрифтинга, полагая, что данную проблему нужно решать «в срочном порядке», так как это становится причиной аварий на дорогах.

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