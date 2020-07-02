Уфа, , 08:52 — REGNUM Трехлетний ребенок и трое взрослых пострадали в результате дорожного происшествия на трассе в Башкирии. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла 1 июля в Бирском районе на автотрассе Бирск-Дюртюли. На 14 км этого шоссе столкнулись автомобиль «Лада Granta», под управлением 25-летней женщины и автомашина «Honda CR-V», за рулем которой находился 54 — летний мужчина.

В этом ДТП пострадали водитель «Лада Granta» и три человека, которые ехали в этой автомашине, в том числе и мальчик трех лет. Их госпитализировали с серьезными травмами.

Отмечается, что ребёнка спасло детское удерживающее устройство.

По словам водителя автомобиля Honda CR-V, у машины вышло из строя переднее колесо, поэтому он потерял управление автомобилем.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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