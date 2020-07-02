Барнаул, , 08:40 — REGNUM Вот уже вторые сутки подряд в Алтайском крае умирают по пять пациентов с коронавирусом. Какие неутешительные данные приводит сегодня, 1 июля, оперативный штаб региона.

«За сутки скончались пять человек: три — от COVID-19, двое — от иных причин смерти. За весь период скончались 86 взрослых, в том числе, зарегистрировано 39 случаев гибели от COVID-19, 44 случаев — иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе», — сказано в официальной информации.

Общее число выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае составляет уже 4134 человек, причём только 75 из них добавились за последние сутки. В инфекционных отделениях стационара в лечиться 541 больной внебольничной пневмонией и 1220 — ОРВИ.

Тяжелобольных насчитывается 83 пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 26 человек. Всего выздоровело — 3009 (2712 взрослых и 297 детей).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае произошло уже несколько вспышек коронавируса в медицинских и социальных учреждениях. Накануне, 1 июля, стало известно о кончине двоих пациентов с COVID-19. Ещё трое человек сSARS-CoV-2, как утверждают медики, умерли по другим причинам.

Губернатор Алтайского краяВиктор Томенкои спикер Александр Романенко были вынуждены перейти на «домашнее управление» регионом из-за нахождения носителей SARS-CoV-2 в их окружении.

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