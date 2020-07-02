Уфа, , 08:44 — REGNUM Деревья упали на газопровод и три автомобиля в Уфе. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, инциденты произошли в Октябрьском районе города. В одном случае старый дуб упал на сарай и газопровод в частном секторе на ул. Верхоянской. К счастью газопровод не поврежден и никто не пострадал. Была повреждена крыша сарая.

Второе падение дерева произошло на придомовой территории ул. Российской. В этом случае дерево повредило сразу три автотранспортных средства. Пострадавших нет.

Сообщается, что в настоящее время сотрудники коммунальных служб распиливают и убирают упавшие насаждения.

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