Заринский район, Алтайский край, , 07:16 — REGNUM В Алтайском крае вынесен обвинительный приговор 62-летней жительнице Заринского района, которая на протяжении нескольких лет жестоко издевалась над приёмными детьми. Поводом стала статья ИА REGNUM «Крепостные на Алтае: как приёмная семья стала «адом» для шестерых детей».

Подростки, над которыми издевалась опекун в Алтайском крае Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Напомним, о том, что шестерым разнополым детям разного возраста, попавшим в приёмную семью к жителям Старокопылово, приходилось жить в невыносимых условиях, где над ними издевались и физически, и морально, заставляли унижать друг-друга, в октябре 2019 года редакции сообщили подростки Лилия и Алексей. Помимо этих подростков, под систематические «карательные операции» попадали их младшие братья и сёстры.

Обратиться в СМИ они решили после того, как отчаялись вызволить четверых детей из опекунской западни: им приходилось работать за еду и быть битыми за любую провинность, носить не по сезону одежду и стирать её вручную. Чтобы подопечные были посговорчивее и не жаловались, опекун поила их психотропными каплями. Долгое время всем шестерым разнополым детям приходилось жить в одной маленькой комнате.

Дом, где жили подростки, над которыми издевалась опекун в Алтайском крае Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

В один из дней особенно сильно досталось сестре Алексея — Наташе: за то, что девочка вовремя не вынесла горшок младшей сестры, опекунша завела 11-летнего ребёнка в баню и вылила всё его содержимое на голову девочки.

СУ СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по сразу двум статьям — п. п. «а», «г», ч. 2 ст. 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

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Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова отметила, что свою вину женщина признала в полном объеме, однако утверждала, что любила их и свои так называемые методы воспитания оправдывала их непослушанием.

Как уже сообщало ИА REGNUM, даже части рассказанного ребятами о проживании в Старокопылово хватило, чтобы задержать на 48 часов эту подозреваемую в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию детей женщину, а также отправить в детский дом четверых братьев и сестёр ребят, которые рассказали о пережитых ими ужасах.

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, возложением дополнительных обязанностей.

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