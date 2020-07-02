Тюмень, , 07:08 — REGNUM В посёлке Боровский Тюменской области осколок бетонной плиты многоэтажного дома упал на ребёнка. Мальчик получил ушибы и ссадины голени, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Инцидент произошёл 30 июня в 18:29 по местному времени. Сотрудники скорой помощи отвезли мальчика в областную клиническую больницу № 2. Сейчас ребёнок лечится амбулаторно.

В социальных сетях широко обсуждают инцидент. Выдвигается предположение, что причиной происшествия может стать трещина на многоэтажном доме.