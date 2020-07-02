Иркутск, , 05:40 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 2 июля, оперативный региональный штаб региона, общее число носителей коронавируса составляет уже 8025 человек, причём 239 добавились только за последние сутки.

Растёт и количество смертельных случаев. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 110 человек. В том числе пятеро умерли за последние сутки. В двух случаях смерть пациентов с SARS-CoV-2, как утверждают медики, не была связана с COVID-19.

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 1572 пациента с SARS-CoV-2, из них 80 человек болеют тяжело. Выздоровели 3603 человека.

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