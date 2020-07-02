Петропавловск-Камчатский, , 06:38 — REGNUM На Камчатке, на берегу реки Авача, вечером 1 июля рыбаки отбили от медведя мужчину, который с серьёзными ранениями был доставлен в больницу. Об этом краевое Агентство лесного хозяйства и животного мира сообщает на своей странице в Instagram.

Нападение медведя на рыбака произошло всего в полутора километрах от популярного кафе «13-й кордон».

«Из лап хищника рыбака с трудом отбили коллеги и доставили в Елизовскую районную больницу», — говорится в сообщении. Пострадавший получил серьезные ранения спины, рук и ног.

По информации агентства, в настоящее время принимаются меры к розыску и отстрелу опасного животного. Граждан просят в ближайшее время воздержаться от посещения указанного места. А в случае необходимости нахождения в лесу — «соблюдать правила безопасности, иметь при себе средства защиты».

Напомним, что в начале июня на Камчатке, у реки Тигиль, медведь убил пришедшего на рыбалку местного жителя.

Читайте также: На Камчатке мужчину задрал медведь

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня власти города моряков-подводников Вилючинска на Камчатке призвали жителей к осторожности в связи с тем, что по городу гуляет медвежья семья — медведица и три медвежонка.

Читайте ранее в этом сюжете: На Камчатке по Вилючинску гуляет медведица с медвежатами