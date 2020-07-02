Окленд, США, , 04:48 — REGNUM Не менее четырех человек пострадали при стрельбе в американском городе Окленд (штат Калифорнии), сообщает пресс-служба городской полиции на своей странице Twitter.

«К настоящему времени есть данные о четверых пострадавших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время полицейские города оказывают помощь дорожному патрулю в связи с инцидентом. Других подробностей и обстоятельств произошедшего пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в США произошла стрельба у здания компании Amazon в городе Джексонвилл (штат Флорида). В результате стрельбы погиб один человек.

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