Ирапуато , , 03:40 — REGNUM Не менее 24 человек погибли в результате нападения в центральной Мексике, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что неизвестные вооруженные люди напали на центр для реабилитации наркоманов в городе Ирапуато и открыли огонь. В результате происшествия погибли 24 человека, еще семеро получили различные травмы.

Мексиканские СМИ отмечают, что это уже второе нападение на этот центр за прошедший месяц. Ранее, 6 июня, десять человек погибли при нападении боевиков на центр для реабилитации наркоманов в Ирапуато.

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