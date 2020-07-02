Москва, , 01:26 — REGNUM На одном из участков в Москве из-за подозрения на вброс приостановили подсчёт бюллетеней для голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом 2 июня сообщается в официальном Telegram-канале Мосгоризбиркома.

«Камеры видеонаблюдения на УИК №2783 предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней в один из стационарных ящиков для голосования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «подсчёт голосов на данном УИК приостановлен», а на место происшествия в Раменки выехали представители Мосгоризбиркома и районной территориальной избирательной комиссии (ТИК).

По выявленным на месте обстоятельствам будет рассматриваться вопрос о признании недействительными бюллетеней в данном ящике для голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам решающего дня голосования большинство жителей Забайкальского края высказались за внесения изменения в Конституцию РФ.

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