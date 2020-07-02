Норильск, Красноярский край, , 00:26 — REGNUM В городе Норильске Красноярского края суд приговорил обвиняемого в покушении на сбыт более одного килограмма наркотиков к 12 годам и двум месяцам лишения свободы. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Полиция обнаружила пластиковый короб с порошкообразным веществом в здании почтового отделения Норильска. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество весом более одного килограмма является синтетическим наркотиком. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Норильску установили и задержали владельца посылки, которым оказался проживающий в Норильске 23-летний мужчина.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», которое в мае 2020 года было завершено, вина подозреваемого была доказана.

В мае Норильский городской суд приговорил молодого наркоторговца к лишению свободы сроком на 12 лет и два месяца.

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