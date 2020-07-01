Белокалитвинский район, Ростовская область, , 21:47 — REGNUM Лесной пожар в Ростовской области удалось локализовать. В настоящее время помощь авиации не требуется, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 1 июля.

Пожар на территории Белокалитвинского участкового лесничества локализован в 21:10 мск. Огонь прошёлся по площади 17 гектаров.

«Вертолёт МЧС России Ми-8 произвёл 18 сбросов (90 тонн воды). Вертолёт убыл», — уточнили в ведомстве.

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