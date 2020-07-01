Донецк, , 21:27 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили шесть мин калибром 120 мм по району «Вольво-Центра» на северной окраине Донецка. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 1 июля в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении говорится, что украинские силовики, находившиеся на позициях в районе поселка Пески, начали обстрел в 17:50 (совпадает с московским).

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что вооруженные формирования Украины четыре раза за сутки нарушили перемирие, выпустив по территории Донецкой Народной Республики десять единиц боевых припасов.