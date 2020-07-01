Вашингтон, , 20:24 — REGNUM В Южной Каролине во время учебно-тренировочного полёта упал истребитель ВВС США F-16CM, который базировался на авиабазе Шоу. Об этом говорится в заявлении авиабазы на странице в Facebook.

«Многоцелевой истребитель F-16CM Fighting Falcon ВВС США … потерпел крушение в пределах базы вчера, 30 июня, приблизительно в 23:30 по местному времени (06:30 мск, 1 июля)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ЧП погиб один пилот.

Причины аварии пока не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня при жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Самарской области погибли два человека.