Белокалитвинский район, Ростовская область, , 19:48 — REGNUM В Ростовской области на территории Белокалитвинского леса пылает пожар, площадь которого оценивается в 11 гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 1 июля.

В настоящее время известно, что огонь вспыхнул на территории старого горельника. К тушению пожара привлечён вертолёт Ми-8, а также дополнительные силы и средства.

«По состоянию на 19:30 мск, привлечена группировка — всего 75 человек и 21 единица техники. Вертолёт Ми-8 совершил пять сбросов воды», — уточнили в ведомстве.

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