Ростов-на-Дону, , 19:34 — REGNUM В Ростовской области к тушению горящего леса в Белокалитвинском районе приступили с воздуха. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 1 июля.

К тушению возгорания привлекли вертолёт Ми-8. По оперативным данным, площадь пожара на территории старого горельника составляет 11 гектаров.

ИА REGNUM напоминает, что о пожаре в Белокалитвинском лесу стало известно в 16:30 мск 1 июля. К тушению пожара привлечено более полусотни человек и свыше десяти единиц техники.

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