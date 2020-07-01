Ростов-на-Дону, , 18:29 — REGNUM В Белокалитвинском районе Ростовской области на землях лесного фонда 1 июля вспыхнул пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в 16:30 мск. В настоящее время известно, что горит старый горельник. Угроза населённым пунктам отсутствует, однако существует угроза распространения огня по территории горельника.

К ликвидации пожара привлечено 52 человека и 12 единиц техники. Площадь пожара уточняется.

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