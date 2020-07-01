Медынь, Калужская область, , 18:30 — REGNUM В Калужской области на 44-м километре автомобильной дороги Калуга — Медынь столкнулись груженный щебнем самосвал Shacman и автомобиль Volvo с полуприцепом, сообщили 1 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.

Место ДТП 40.mchs.gov.ru

Столкновения транспортных средств превратило кабину Volvo в груду искореженного металла, водитель погиб. Пострадал и самосвал Shacman, но его водитель не получил травм.

По факту смертельного ДТП полиция начала проверку.

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