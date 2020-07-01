Одесса, Украина, , 15:16 — REGNUM В Одессе с постамента, расположенного в Прохоровском сквере, пропал бронзовый бюст болгарского поэта, революционера и национального героя Болгарии, одного из лидеров движения освобождения от Османской империи Христо Ботева, сообщает 1 июля издание «Думская» со ссылкой напредставителя национально-культурной организации «Одесское болгарское дружество» Надежду Иджилову, а также на редактора газеты болгарской диаспоры «Роден край» Дору Костову.

По словам Иджиловой, исчезновение памятника не имеет под собой политической подоплеки, ночью бюст был похищен «охотником за цветным металлом».

По словам редактора газеты болгарской диаспоры «Роден край» Доры Костовой, подозреваемого в краже памятника задержали очевидцы, которые находились в баре напротив, они вызвали полицию и передали его в руки сотрудников правоохранительных органов.

Бюст болгарскому писателю обнаружили в ближайшем пункте приема металлолома. В данный момент памятник находится в Приморском районном отделении полиции и в скором времени оттуда вернется на свое место.

Памятник болгарскому поэту был установлен в Одессе в 2009 году в честь 160-летия со дня его рождения. Отметим, что с 1863 года Христо Ботев учился во 2-й гимназии города Одессы, а в 1865 по 1866 годы учился здесь в Новороссийском университете.

Читайте также: Задержаны подозреваемые в осквернении памятника Костюшко в Варшаве

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Варшаве был осквернен памятник национальному герою Польши Тадеушу Костюшко.