Норильск, Красноярский край, , 13:55 — REGNUM Сотрудниками полиции задержан один из участников массовой драки в Норильске. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

«Сотрудники полиции задержали одного из участников конфликта, который произошел в Норильске 20 июня», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что, по предварительным данным, задержанный 2000 года рождения является одним из организаторов конфликта.

Кроме этого, уточняется, что во время проведенных в рамках расследования уголовного дела по факту произошедшего обысков сотрудниками полиции были изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в число которых входит 11 ножей, пневматический пистолет, 29 телефонов, 2 жестких диска, одежда и обувь со следами крови и др.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 20 июня стало известно, что вечером на одной из улиц Норильска произошла массовая драка, которую пресекли полицейские. Позднее по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство».