Село Ульяново, Калужская область, 1 июля 2020, 14:57 — REGNUM В селе Крапивна Ульяновского района Калужской области в ночь с 30 июня на 1 июля произошло возгорание деревянного жилого строения. При тушении пожара обнаружены тела двух мужчин, братьев 1981 и 1983 года рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.
Одной из наиболее вероятных причин возгорания является неосторожность жильцов дома при курении внутри помещения.
По факту гибели людей проводится процессуальная проверка. Следователем назначено пожаро-техническое и судебно-медицинское исследование, опрашиваются свидетели и очевидцы. Устанавливается причина пожара и смерти мужчин.
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