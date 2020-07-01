Всеволожск, Ленинградская область, , 13:37 — REGNUM Следователи начали доследственную проверку по факту нападения собаки на 12-летнего мальчика во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

По предварительным данным, собака напала на подростка у дома по улице Питерская в деревне Заневка Всеволожского района, это прямо на границе Ленобласти и Санкт-Петербурга.

«Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали медицинскую помощь, — отметили в ведомстве. — После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка».

Кроме того, указали в СУ СКР, будет дана оценка деятельности соответствующих органов при осуществлении деятельности по обращению с животными и защиты прав несовершеннолетних.

Напомним, это не первый случай нападения животного на людей в Ленобласти этим летом. Так, ранее суд избрал меру пресечения владельцу породистой собаки, которая напала на семилетнего мальчика в Тосненском районе и укусила его в шею.

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