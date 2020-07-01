, 13:15 — REGNUM Попадание станционного оборудования на железнодорожные пути «красной» ветки Петербургского метрополитена нарушило штатное движение поездов от станции «Девяткино» до «Проспекта Ветеранов». Об этом 1 июля рассказали в пресс-службе метрополитена.

«Поломоечная машина соскочила на путь на станции «Кировский завод», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе метрополитена.

Там уточнили, что ЧП произошло в 12:52 мск.

Из-за этого движение по Линии 1 осуществлялось только на участке «Девяткино — Нарвская». На «Нарвской» пассажиров высаживали из поездов, идущих на юго-запад города.

Отметим, к 13:07 мск движение было полностью восстановлено, посторонний предмет убран с пути.