Барнаул, , 13:06 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае не улучшается. Ежедневно в регионе выявляют десятки новых носителей SARS-CoV-2. Вот и накануне, 30 июня, по данным оперативного штаба региона, положительные тесты подтвердились в 74 случаях.

Общее число носителей коронавируса составляет уже 4059 человек, выписаны по выздоровлению 2970 пациентов. Не обошлось без жертв. За последние сутки на Алтае скончались пятеро носителей коронавируса, двое из них — от COVID-19, трое, как утверждают медики, по другим причинам.

Всего в крае скончались 81 взрослых, в том числе 36 случаев от COVID-19, 42 случаев — иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе. Тем временем, в инфекционных отделениях стационаров находится сейчас 529 больных внебольничной пневмонией и 1192 заболевших ОРВИ. Тяжелобольных — 83, на аппарате ИВЛ — 26 пациентов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае произошло уже несколько вспышек коронавируса в медицинских и социальных учреждениях. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер Александр Романенко были вынуждены перейти на «домашнее управление» регионом из нахождения носителей SARS-CoV-2 в их окружении.