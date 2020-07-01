Калуга, , 11:34 — REGNUM Авария произошла на 204 км автодороги М3-Украина в Бабынинском районе Калужской области вечером 30 июня. Об этом 1 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Место ДТП

По предварительной информации, водитель автомобиля Peugeot при совершении разворота допустил столкновение с транспортным средством Renault. В результате ДТП погиб водитель автомобиля Peugeot. Пострадали три пассажира Peugeot — женщина и двое детей 14 и 17 лет, а также водитель и три пассажира автомобиля Renault. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM на калужских дорогах за пять месяцев 2020 года произошло 49 аварий с гибелью людей.

Читайте ранее в этом сюжете: На калужских дорогах за пять месяцев произошло 49 аварий с гибелью людей

Читайте развитие сюжета: Под Калугой самосвал со щебнем раздавил автомобиль вместе с водителем