Анкара, , 11:43 — REGNUM Лодка с находившимися на ее борту 55−60 нелегальными мигрантами затонула на расположенном в восточной части Турции озере Ван. Об этом 1 июля сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу, его слова приводит агентство Anadolu.

Также он уточнил, что в результате трагического происшествия погибли не менее шести человек и что затонувшее судно находится на под водой на глубине 110−120 метров.

Кроме этого, глава турецкого рассказал, что в район инцидента доставлен дрон Row, который предназначен для фото и видеосъемки под водой и что в связи с произошедшим задержано 11 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 29 июня береговая охрана Турции отчиталась о спасении мигрантов с резиновой лодки, потерпевшей крушение в Эгейском море.