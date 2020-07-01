Донецк, , 10:51 — REGNUM Вооруженные формирования Украины четыре раза за сутки нарушили перемирие, выпустив по территории Донецкой Народной Республики десять единиц боевых припасов, сообщили 1 июля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Украинские боевики обстреляли Горловку (поселок шахты имени Изотова), Донецк (поселок шахты «Октябрьская», «Вольво-центр»), населенный пункт Стыла.

В ходе обстрелов ВСУ выпустили восемь противотанковых управляемых ракет, две мины из миномета калибра 82 мм.

Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент отсутствует.

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Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки боевики ВСУ шесть раз нарушили режим перемирия. В результате обстрелов населенного пункта Александровка Донецкой Народной Республики загорелся жилой дом.