Токио, , 09:40 — REGNUM Пытавшийся приблизиться к кортежу японского премьер-министра Синдзо Абэ и сбивший с ног сотрудника его охраны мужчина арестован правоохранителями «по подозрению в воспрепятствовании профессиональной деятельности». Об этом 1 июля сообщает агентство Киодо.

Также, как сообщили в правоохранительных органах, в день инцидента мужчина с утра взял гитару и самодельный плакат и пришел к канцелярии премьер-министра Японии, где требовал отставки Абэ.

При этом в феврале текущего года мужчина уже пытался совершить подобные действия, однако тогда сотрудники правоохранительных органов остановил его.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 63-летний перепрыгну через заграждения на перекрестке около канцелярии японского премьер-министра и сбил с ног сотрудника охраны, который попытался его остановить. Он позднее объяснил свой поступок тем, что «отел остановить кортеж и лично потребовать от премьер-министра, чтобы он ушел в отставку, и так выразить свой протест».