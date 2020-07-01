Ивано-Франковск, Украина, , 08:33 — REGNUM В украинском городе Ивано-Франковске вечером 30 июня неизвестный мужчина из огнетрельного оружия ранил мужчину, сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел по адресу улица Вовчинецкая, 192. По предварительной информации ранение получил 45-летний местный житель, которого госпитализировали в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками правоохранительных органов. Уточняется, что для розыска и задержания подозреваемого в области введен оперативный план «Сирена».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковской области мужчина расстрелял группу отдыхающих. От полученных ранений умер один человек.