Луганск, 1 июля 2020, 08:33 — REGNUM Боевики украинских формирований за сутки один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики, сообщили 1 июля в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.
Силовики ВСУ выпустили десять мин из миномета калибра 120 мм из населенного пункта Луганское по населенному пункту Калиновка.
На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Напомним, за предыдущие сутки ВСУ обстреляли населенный пункт Фрунзе, по которому совершили десять выстрелов из БМП-2. В результате обстрела был ранен мирный житель.
Читайте также: В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики обнаружили тайник с оружием, принадлежавший боевикам украинских формирований.
Читайте также: Спецслужбы ЛНР нашли тайник украинских силовиков
Отметим, ранее стало известно, что украинские силовики размещают боевую технику вблизи жилых домов населенного пункта Попасная.