Луганск, , 08:33 — REGNUM Боевики украинских формирований за сутки один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики, сообщили 1 июля в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.

Силовики ВСУ выпустили десять мин из миномета калибра 120 мм из населенного пункта Луганское по населенному пункту Калиновка.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Напомним, за предыдущие сутки ВСУ обстреляли населенный пункт Фрунзе, по которому совершили десять выстрелов из БМП-2. В результате обстрела был ранен мирный житель.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики обнаружили тайник с оружием, принадлежавший боевикам украинских формирований.

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Отметим, ранее стало известно, что украинские силовики размещают боевую технику вблизи жилых домов населенного пункта Попасная.