Норильск, Красноярский край, , 08:12 — REGNUM Аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России завершила работы на месте разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске и возвратилась в пункт постоянной дислокации в Новосибирской области. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Отмечается, что почти месяц 100 военнослужащих, прибывших под Норильск из пос. Кумысный, помогали властям Красноярского края и города Норильска в ликвидации последствий ЧС. Перед спасателями из соседнего региона стояли задачи по транспортировке ёмкостей для сбора воды, сбору грунта и топливно-водяной смеси, обработке сорбентом береговой линии.

Как подчеркнули в ведомстве, все поставленные оперативным штабом по ликвидации ЧС задачи «были выполнены в срок на высоком профессиональном уровне».

Как сообщало ИА REGNUM, на месте аварии — крупного разлива нефтепродуктов под Норильском, за последние сутки спасатели собрали 23 кубометра топливно-водяной смеси и вывезли более 4,6 тыс. тонн загрязнённого поверхностного грунта.

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