Богучанский район, , 08:10 — REGNUM В поселке Октябрьский Богучанского района Красноярского края потушили горящие на площади до 20 000 кв. метров отходы лесопиления и штабеля леса. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По информации ведомства, пожар на территории деревообрабатывающего предприятия начался 30 июня, в 12:29 по местному времени. В 15:50 возгорание было локализовано.

«В 10:40 (мест.) 01.07.2020 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении МЧС.

Всего в ликвидации пожара в поселке Октябрьский участвовали 31 человек (5 человек от МЧС) и девять единиц техники (одна от МЧС). Погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Шимановск Амурской области пожарные ликвидируют крупное возгорание на частной лесопилке.

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