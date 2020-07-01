Нью-Дели, , 07:51 — REGNUM Террористы напали на индийский полицейский патруль в штате Джамму и Кашмир на севере Индии, передает телеканал NDTV.

Сообщается, что вооруженные боевики утром 1 июля открыли огонь по патрулю в районе города Сопоре. После этого началась операция по поиску и уничтожению боевиков. В результате обстрела погиб один боец индийской военизированной полиции и один мирный житель. Других подробностей произошедшего пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня индийские силовики ликвидировали троих боевиков в штате Джамму и Кашмир. Отмечалось, что все боевики были местными жителями, причастными к убийству индийских пограничников 20 мая 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция и военные Индии ликвидировали трёх боевиков в Джамму и Кашмире