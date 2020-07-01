Улан-Удэ, , 07:13 — REGNUM В водоёмах Бурятии с начала купального сезона 9 человек погибли, в том числе четверо несовершеннолетних детей. Ещё 17 человек удалось спасти из воды. Такие данные привели ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Накануне в Джидинском районе утонул ребёнок 2015 года рождения. Как отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах управления Николай Зайцев, дети погибают из-за отсутствия должного контроля со стороны родителей.

«Взрослые, чаще всего тонут, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вот две основные причины гибели людей на водоемах», — отметил он.

При этом все трагические случаи происходят в несанкционированных местах для купания. Это неудивительно, учитывая, что к настоящему моменту на всей территории республики действует лишь один санкционированный пляж. В первой декаде июля откроются ещё 10 пляжей.

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