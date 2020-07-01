Москва, , 06:31 — REGNUM Напавший на дорожных полицейских заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен, а в ведомстве ведётся проверка, сообщает 30 июня РЕН-ТВ.

«Мыльников уволен, внутренняя проверка продолжается», — сказал собеседник телеканала.

Сотрудник Генпрокуратуры был остановлен за вождение в пьяном виде.

СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как прокурор в состоянии алкогольного опьянения фамильярно обращается к полицейскому. При этом он ударил сотрудника рукой и ногой.