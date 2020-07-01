Холмск, Сахалинская область, , 06:17 — REGNUM Легковой автомобиль загорелся в городе Холмск Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 1 июля — спасателям поступил сигнал о возгорании автомобиля на улице Победы. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, к этому моменту легковушка уже горела на площади два квадратных метра. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня легковой автомобиль загорелся на юго-западе Москвы. Пожар был ликвидирован, пострадавших в результате происшествия не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Легковой автомобиль загорелся на юго-западе Москвы