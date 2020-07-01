Токио, , 06:06 — REGNUM Вулкан Сакурадзима, расположенный на японском острове Кюсю, может начать масштабное извержение, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные метеорологического агентства Японии.

По его данным, интенсивность извержений кратера Минамидаке на восточном склоне вулкана идет на спад, при этом объем вулканического пепла остается прежним. По мнению специалистов, это может свидетельствовать о скором крупном извержении исполина.

В связи с этим вулкану Сакурадзима присвоили третий уровень угрозы, рекомендующий не приближаться близко к вулкану. При этом примерных дат, когда может произойти масштабное извержение, не называлось.