Иркутск, , 05:54 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 1 июля, оперативный региональный штаб, общее число носителей коронавируса составляет уже 7786 человек, причём 233 добавились только за последние сутки.

Растёт и количество смертельных случаев. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 105 человек. В том числе, трое умерли за последние сутки. В двух случаях смерть пациентов с SARS-CoV-2, как утверждают медики, не была связана с COVID-19.

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 1572 пациентов с SARS-CoV-2, из них 76 человека болеют тяжело. Выздоровели 3378 человек.

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