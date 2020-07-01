Петропавловск-Камчатский, , 04:25 — REGNUM Пожар произошел в жилом пятиэтажном доме в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что возгорание произошло на втором этаже жилого дома по улице Абеля. В одной из квартир оказалась женщина, которая не смогла самостоятельно выбраться из дома. Ее эвакуировали из здания при помощи спасательных устройств. Пострадавшую с легкими ожогами передали медикам. Также из здания были выведены двое детей.

Пожар был ликвидирован. Кроме женщины с легкими ожогами пострадавших не было. Причина пожара выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в городе Зея в Амурской области сгорел частный жилой дом. В результате пожара погибли пять человек.

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