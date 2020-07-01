Талса, США, , 04:25 — REGNUM В больнице города Талса (штат Оклахома, США) скончался сержант полиции Крэйг Джонсон, получивший огнестрельные ранения в результате стрельбы, открытой подозреваемым 29 июня. Об этом департамент полиции города сообщает 30 июня на своей странице в Twitter.

«Сержант полиции Талсы Крэйг Джонсон умер в 13:19 30 июня 2020 года. У него остались два маленьких сына, жена, родители и сотни братьев и сестёр в департаменте полиции», — говорится в тексте.

Как сообщало ИА REGNUM, два офицера полиции города Талса (штат Оклахома) ранены и находятся в критическом состоянии после стрельбы, которую открыл по правоохранителям вооруженный мужчина.

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