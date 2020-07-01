Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 03:47 — REGNUM В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области ликвидировано открытое горение в здании Единого социально-культурного центра (дома культуры), в котором располагается избирательный участок №571. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.

По информации ведомства, пожар в доме культуры был ликвидирован в 03:00. Ранее была объявлена его локализация на площади 2,4 тыс. кв. метров.

Отмечается, что в результате возгорания пострадали зрительный зал, сцена и часть третьего этажа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании кровли в здании Центра культуры в городе Гусь-Хрустальный, в котором располагается избирательный участок №571.

По информации председателя избирательной комиссии Владимирской области Вадима Минаева, все документы, связанные с голосованием по поправкам к Конституции РФ были спасены. И если здание окажется непригодным для дальнейшего размещения в нём участка для голосования, то оно состоится в другом месте.

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