Бразилиа, , 03:12 — REGNUM Не менее трех человек погибли от последствий мощного циклона в штате Санта-Катарина в Бразилии, 30 июня сообщает портал G1 со ссылкой на экстренные службы.

Местами скорость ветра превышала 100 километров в час. Около 1,5 млн человек остались электроснабжения. Кроме того, движение по некоторым дорогам оказалась заблокировано из-за упавших деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае на несколько штатов Индии обрушился циклон «Амфан», разрушивший 26 тысяч домов и повредивший еще 14 тысяч.

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