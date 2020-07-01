Порт-Вила, , 03:08 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 17 километрах к северо-северо-западу от Исангела. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 96,95 километров. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня землетрясение магнитудой 4,5 произошло в индонезийской провинции Западная Суматра. Пострадавших не было.

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