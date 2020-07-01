Краснокамск, Пермский край, , 02:53 — REGNUM В городе Краснокамске Пермского края в ночь на 1 июля загорелось производственное здание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании на ул. Шоссейная поступило в Центр управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС 1 июля в 01:43 по местному времени.

Прибывшие на место первые пожарные подразделения обнаружили, что горение происходит внутри здания. Предположительная площадь пожара — 400 кв. метров.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, угроза распространения огня на соседние строения отсутствует. В настоящее время в тушении пожара в производственном здании принимают участие 60 человек и 19 единиц спецтехники.

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