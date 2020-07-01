Южно-Сахалинск, , 02:52 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,6 были зафиксированы 1 июля возле северокурильского острова Шумшу и южной оконечности полуострова Камчатка. Об этом сообщает Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане на глубине 68 километров. Угроза цунами не объявлялась, звонков от местных жителей не поступало, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае, в 115 километрах к юго-востоку от города Канска, в горах Восточного Саяна, 30 июня произошло землетрясение магнитудой 4,8.

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