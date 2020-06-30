Аддис-Абеба, , 23:57 — REGNUM Три взрыва одновременно прогремели на одной из улиц столицы Эфиопии Аддис-Абебы, сообщает 30 июня информагентство Reuters.

По информации агентства, ссылающегося на комиссара полиции Аддис-Абебы Эндешоу Тасева, в результате взрывов убито и ранено несколько человек.

Точное число погибших и раненых пока не установлено.

По словам комиссара полиции Эндешоу Тасева, среди погибших есть те, кто устанавливал взрывное устройство.

Причины и подробности происшествия выясняются.

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