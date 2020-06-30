Тегеран, , 23:53 — REGNUM До 19 человек возросло количество погибших в результате взрыва в медцентре, расположенном в столице Ирана, городе Тегеране. Об этом 30 июня сообщает агентство IRNA.

Как сообщил агентству представитель пожарной службы Джалаль Малеки, число погибших в результате взрыва с последующим пожаром в здании клиники на севере Тегерана, возросло до 19 человек. Пожарным удалось спасти 20 человек.

Здание клиники получило серьёзные повреждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших в результате взрыва с последующим пожаром в здании медклиники на севере Тегерана. По предварительной информации, причиной взрыва могли стать либо утечка газа, либо загоревшиеся баллоны с кислородом, находившиеся в подвале здания.

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